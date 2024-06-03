В Усть-Цилемском районе ввели режим ЧС

Фото администрации Усть-Цилемского района

Причиной стал ледовый затор, из-за которого уровень воды достиг критической отметки в 1059 см. Администрация Усть-Цилемского района объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с серьезным подтоплением населенного пункта село Ёрмица.

В ответ на угрозу, глава сельского поселения Ёрмица был поручен организовать круглосуточное дежурство руководства, а также подготовить и подписать списки жителей, нуждающихся в эвакуации. Отмечается, что часть населения может выразить нежелание покидать свои дома.

Для мониторинга гидрологической обстановки задействована гидрологическая станция села Усть-Цильма, которая должна каждые два часа передавать данные оперативному дежурному ЕДДС-05. Кроме того, запланирована заявка в комитет по чрезвычайным ситуациям Республики Коми на предоставление вертолета для доставки спасательных команд из ГАУ "СПАС-КОМИ" и сотрудников Главного управления МЧС.

Эвакуационная комиссия муниципалитета обязана организовать пункты временного размещения для пострадавших в населенных пунктах Харьяга и Новый Бор.