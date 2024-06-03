В Ухте СУСК проводит проверку по факту падения ребенка из окна
- 18:15 3 июня
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- Белла Лебедева
Ребенок получил серьезные травмы и был немедленно госпитализирован.
2 июня в следственные органы Следственного комитета РФ по Коми поступило сообщение о трагическом инциденте: мальчик 2013 года рождения с инвалидностью выпал из окна квартиры, находящейся на пятом этаже жилого дома на улице Дружбы.
В связи с этим происшествием следственные органы Следственного комитета РФ по Коми начали доследственную проверку. В рамках этой проверки следователи предпримут все необходимые меры для выяснения причин и обстоятельств случившегося и определят, соответствовали ли условия проживания ребенка требованиям безопасности.
Также важно отметить рекомендации следственных органов: для обеспечения безопасности детей в домашних условиях родителям следует строго контролировать нахождение детей в жилых помещениях, использовать специальные фиксаторы на окнах и избегать ситуаций, которые могут привести к их травмированию или гибели. Постоянное внимание и превентивные меры помогут предотвратить подобные несчастные случаи в будущем.