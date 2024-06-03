Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Ухте СУСК проводит проверку по факту падения ребенка из окна

В Ухте СУСК проводит проверку по факту падения ребенка из окнаpixabay.com

Ребенок получил серьезные травмы и был немедленно госпитализирован.

2 июня в следственные органы Следственного комитета РФ по Коми поступило сообщение о трагическом инциденте: мальчик 2013 года рождения с инвалидностью выпал из окна квартиры, находящейся на пятом этаже жилого дома на улице Дружбы. 

В связи с этим происшествием следственные органы Следственного комитета РФ по Коми начали доследственную проверку. В рамках этой проверки следователи предпримут все необходимые меры для выяснения причин и обстоятельств случившегося и определят, соответствовали ли условия проживания ребенка требованиям безопасности.

Также важно отметить рекомендации следственных органов: для обеспечения безопасности детей в домашних условиях родителям следует строго контролировать нахождение детей в жилых помещениях, использовать специальные фиксаторы на окнах и избегать ситуаций, которые могут привести к их травмированию или гибели. Постоянное внимание и превентивные меры помогут предотвратить подобные несчастные случаи в будущем.

...

  • 0

Популярное

Последние новости