В Ухте СУСК проводит проверку по факту падения ребенка из окна

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Ребенок получил серьезные травмы и был немедленно госпитализирован. 2 июня в следственные органы Следственного комитета РФ по Коми поступило сообщение о трагическом инциденте: мальчик 2013 года рождения с инвалидностью выпал из окна квартиры, находящейся на пятом этаже жилого дома на улице Дружбы.

В связи с этим происшествием следственные органы Следственного комитета РФ по Коми начали доследственную проверку. В рамках этой проверки следователи предпримут все необходимые меры для выяснения причин и обстоятельств случившегося и определят, соответствовали ли условия проживания ребенка требованиям безопасности.