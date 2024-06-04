Муравьи не захотят приближаться к яблоням: садоводам рассказали, чем нужно обрабатывать дерево

Частое появление муравьев на участке, особенно вокруг яблонь, может стать угрозой для плодовых деревьев. Поэтому важно немедленно принять меры по борьбе с этими насекомыми.

Для решения проблемы с муравьями на яблоне рекомендуется начать обработку дерева сразу после замечания насекомых. Садовод из канала Дзен «Виктория Радзевская – Дачные секреты» предлагает следующий метод.