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Эксперты определили самую «глупую» группу крови

Эксперты определили самую «глупую» группу кровиФото из архива редакции

Специалисты провели исследование разных групп крови и сравнили интеллектуальные способности ее обладателей. Оказалось, что среди четырех групп есть одна, носители которой не блещут интеллектом.

Речь идет о второй отрицательной группе крови, но только в том случае, если ее обладатель - мужчина. Эти люди склонны поспешно принимать решения без нужного анализа ситуации, зачастую имеют невысокий интеллект и имеют склонность к безумствам. 

Как отметили исследователи, именно эта группа крови была у большинства американских президентов.

Не стоит расстраиваться: все же не все обладатели второй отрицательной группы крови имеют такой недостаток. Не реагируйте остро на выводы исследователей и помните, что на низкий интеллект влияют и другие факторы, сообщает progoroduhta.ru.

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