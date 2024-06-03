Указ подписан. Каждый пенсионер со званием "Ветеран труда" получит прибавку к пенсии в этом году

Федеральные льготники, наоборот, могут использовать льготы на всей территории страны. Однако конкретные виды поддержки, такие как налоговые, жилищные, транспортные и медицинские льготы, а также единовременные или регулярные выплаты, устанавливаются местными органами власти. Критерии для присвоения статуса ветерана труда на региональном уровне могут включать признание губернатора, сокращенный трудовой стаж, достижение определенного возраста, награждение знаками отличия местных властей, а также опыт работы в определенной области, крае или городе.

При переезде из одного региона в другой человек лишается привилегий, если его статус присвоен только в одном регионе. Льготы, предоставляемые ветеранам труда, включают различные денежные выплаты, налоговые льготы, компенсации за коммунальные услуги и медицинское обслуживание. Такие формы поддержки определяются законодательством и нормативными актами каждого конкретного региона.