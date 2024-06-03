В УФНС по Коми объяснили один вопрос, касаемо маткапитала
- 17:16 3 июня
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- Белла Лебедева
Налоговый вычет предоставляется только на ту часть расходов, которые фактически оплачены налогоплательщиком.
Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы России по Коми напоминает гражданам о правилах предоставления имущественного налогового вычета при использовании материнского капитала для покупки недвижимости.
В соответствии с 220-й статьей Налогового кодекса РФ, налогоплательщики могут претендовать на вычеты за покупку квартиры, дома, земельного участка, а также за уплату процентов по ипотечным кредитам, взятым в российских банках для приобретения или строительства жилья, включая рефинансированные кредиты.
При покупке или строительстве жилья, граждане могут вернуть 13% от суммы затрат, не превышающих 2 миллиона рублей, и до 3 миллионов рублей при возврате процентов по кредитам. Сумма, предоставленная в рамках государственных субсидий, например материнского капитала, не входит в расчетную базу для налогового вычета. Это означает, что если жилье стоимостью 2 миллиона рублей было приобретено с использованием материнского капитала на сумму 600 тысяч рублей, то налоговый вычет будет рассчитываться с 1,4 миллиона рублей. Неиспользованный остаток вычета можно использовать для другого объекта недвижимости, но вычет по процентам переносить нельзя.