В УФНС по Коми объяснили один вопрос, касаемо маткапитала

В соответствии с 220-й статьей Налогового кодекса РФ, налогоплательщики могут претендовать на вычеты за покупку квартиры, дома, земельного участка, а также за уплату процентов по ипотечным кредитам, взятым в российских банках для приобретения или строительства жилья, включая рефинансированные кредиты.

При покупке или строительстве жилья, граждане могут вернуть 13% от суммы затрат, не превышающих 2 миллиона рублей, и до 3 миллионов рублей при возврате процентов по кредитам. Сумма, предоставленная в рамках государственных субсидий, например материнского капитала, не входит в расчетную базу для налогового вычета. Это означает, что если жилье стоимостью 2 миллиона рублей было приобретено с использованием материнского капитала на сумму 600 тысяч рублей, то налоговый вычет будет рассчитываться с 1,4 миллиона рублей. Неиспользованный остаток вычета можно использовать для другого объекта недвижимости, но вычет по процентам переносить нельзя.