Пострадавший во время пожара на ухтинском НПЗ мужчина остается в реанимации

МЧС России

Основной причиной пожара в резервуаре с нефтью на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте стало нарушение правил технической безопасности, согласно данным следствия. 2 июня в 10:32 в пожарно-спасательную службу Ухты поступило сообщение о возгорании в резервуарном парке завода, расположенном в 4 км от города. Огонь вспыхнул в ходе плановых работ, выполняемых подрядной организацией, и, по предварительным выводам, причиной стало игнорирование норм безопасности.

Трагедия унесла жизни двух человек, еще один получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение Ухтинской городской больницы, где его состояние оценивается как тяжелое, как сообщили в министерстве здравоохранения Коми.

Следственный комитет России по Ухте начал расследование по факту нарушения правил промышленной безопасности, что привело к смертельному исходу. Прокуратура Коми взяла на контроль выяснение всех обстоятельств происшествия, а республиканский прокурор Николай Егоров лично следит за ходом расследования.