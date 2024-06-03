Глава администрации Усть-Куломского района сообщил об очередном двойнике в сети
- 15:45 3 июня
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- Белла Лебедева
Эти случаи подчеркивают необходимость бдительности и осторожности в общении в социальных сетях и мессенджерах.
Глава администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан выступил с предупреждением к жителям региона о новом случае мошенничества. На этот раз преступники использовали фейковые аккаунты в мессенджерах, отправляя сообщения от его имени.
Рубан сообщил, что злоумышленники прикрепляют его имя и фотографию к сообщениям, призывая получателей не вступать в диалог с мошенниками и не делиться личной информацией. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», где также разместил скриншоты фальшивых сообщений.
Отметим, что это не первый инцидент. Аналогичные случаис фальшивыми аккаунтами других ведущих лиц региона, включая руководителя Ижемского района Игоря Норкина в апреле 2024 года, а также попытки мошенников вымогать деньги от имени руководителей Сосногорска, Сыктывкара и Ухты.