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Глава администрации Усть-Куломского района сообщил об очередном двойнике в сети

Глава администрации Усть-Куломского района сообщил об очередном двойнике в сетифото соцсети Рубана

Эти случаи подчеркивают необходимость бдительности и осторожности в общении в социальных сетях и мессенджерах.

Глава администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан выступил с предупреждением к жителям региона о новом случае мошенничества. На этот раз преступники использовали фейковые аккаунты в мессенджерах, отправляя сообщения от его имени.

Рубан сообщил, что злоумышленники прикрепляют его имя и фотографию к сообщениям, призывая получателей не вступать в диалог с мошенниками и не делиться личной информацией. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», где также разместил скриншоты фальшивых сообщений.

Отметим, что это не первый инцидент. Аналогичные случаис фальшивыми аккаунтами других ведущих лиц региона, включая руководителя Ижемского района Игоря Норкина в апреле 2024 года, а также попытки мошенников вымогать деньги от имени руководителей Сосногорска, Сыктывкара и Ухты.

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