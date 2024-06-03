В Сыктывкаре определили подрядчика по намыву песка

На данный момент аукцион на подготовку и содержание пляжа в летний период еще не объявлен, но все подготовительные работы ведутся согласно запланированному графику.

В столице Коми начались масштабные подготовительные работы к началу купального сезона. На пляже в районе Кируль предстоит провести ряд мероприятий для улучшения инфраструктуры и удобства отдыхающих. В частности, запланирован намыв песка в объеме 4600 кубометров. Эти работы возьмет на себя федеральное бюджетное учреждение «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей», которое также занималось аналогичными действиями в прошлом году.