В Сыктывкаре определили подрядчика по намыву песка
- 16:00 3 июня
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- Белла Лебедева
На данный момент аукцион на подготовку и содержание пляжа в летний период еще не объявлен, но все подготовительные работы ведутся согласно запланированному графику.
В столице Коми начались масштабные подготовительные работы к началу купального сезона. На пляже в районе Кируль предстоит провести ряд мероприятий для улучшения инфраструктуры и удобства отдыхающих. В частности, запланирован намыв песка в объеме 4600 кубометров. Эти работы возьмет на себя федеральное бюджетное учреждение «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей», которое также занималось аналогичными действиями в прошлом году.
Администрация города провела тендер через систему государственных закупок, где начальная стоимость контракта составила 897 тысяч рублей. На пляже будут установлены не только элементы благоустройства вроде урн, кабинок для переодевания, туалетов и скамеек, но и спасательное оборудование, включая аншлаги с правилами поведения на воде. Кроме того, запланирована установка ограждений на берегу в районе детского пляжа и мачты для подъема сигналов.
В преддверии открытия пляжа проведут комплексные работы по улучшению территории: очистят пляж от кустарника, выровняют подъездные пути и обработают территорию от клещей. Также будут подготовлены питьевые фонтанчики для обеспечения отдыхающих водой в жаркую погоду.