В Коми за неделю жители оптравили мошенникам более 29 миллионов рублей

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Общий ущерб от действий мошенников составил более 29 миллионов рублей. За последнюю неделю в дежурные части органов внутренних дел Республики Коми зарегистрировали 43 случая мошенничества, несмотря на предупреждения и информационные кампании полиции о распространенных схемах обмана.

По данным пресс-службы МВД по Коми, один из пострадавших, житель Сыктывкара 1996 года рождения, потерял более 2,3 миллиона рублей после того, как ему позвонил якобы представитель банка. Звонивший уведомил его о попытке аферистов оформить кредит на его имя в онлайн-режиме. Чтобы избежать долгов, мужчине было предложено взять контрзайм и перевести все деньги на "безопасный счет". Потерпевший последовал этим советам, в результате чего лишился всех своих накоплений.

Другие жители Сыктывкара также стали жертвами мошенников. Двое горожан 1980 и 1961 годов рождения перевели мошенникам, представившимся сотрудниками силовых структур и финансовых учреждений, сумму в размере более 2,2 миллионов рублей.

Преподаватель из Ухты, 1973 года рождения, также попала в ловушку аферистов. Ей позвонили с уведомлением о якобы блокировке ее сим-карты. Под предлогом продления договора с мобильным оператором, мошенники убедили женщину оформить кредит и перевести денежные средства на виртуальную карту для "их сохранности". В результате она потеряла около 280 тысяч рублей.