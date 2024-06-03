Спасатели из Сыктывкара выручили щегла

Фото "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС

Этот инцидент произошел 1 июня и вызвал обеспокоенность среди жителей дома на улице Морозова, 31. В Сыктывкаре спасатели отряда "СПАС-КОМИ" Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий успешно освободили птицу, застрявшую в вентиляционной трубе.

Как сообщает местное издание "Комиинформ", жильцы заметили, что птица, щегол, случайно залетела в вентиляционную трубу газовой колонки и не может самостоятельно выбраться. Обеспокоенные жители немедленно обратились за помощью в службу спасения.

Спасательная операция началась в 14:25, когда квалифицированная команда прибыла на место происшествия. Спасатели профессионально сняли гофрированную трубу, из которой аккуратно извлекли застрявшего щегла. Операция была успешно завершена в 15:55, когда птицу выпустили на свободу через окно квартиры.