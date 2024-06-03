В Усинске 12-летний велосипедист попал под колеса ведорожника

Фото ГИБДД по РК

В Усинске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал молодой велосипедист. Инцидент случился вчера, 2 июня, около 17:25 по местному времени, сообщает региональная служба ГИБДД.

По предоставленным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander 1970 года рождения двигался по улице Нефтяников в направлении улицы Парковая. Находясь на нерегулируемом пешеходном переходе, он совершил наезд на велосипедиста. По словам свидетелей, мальчик на велосипеде въехал на дорогу, не слезая с велосипеда, что и привело к аварии.

Пострадавшим оказался мальчик 2012 года рождения. В результате ДТП он получил ушиб мягких тканей голени. Серьезной госпитализации потребности не было, однако факт травмы вызывает определенное беспокойство. Согласно отчету, ребенок находился на дороге без сопровождения взрослых.

Водитель, управлявший внедорожником, имеет значительный стаж вождения, начиная с 1988 года.