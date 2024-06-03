Суд вынес приговор сыктывкарцу за стрельбу с балкона
- 12:15 3 июня
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- Белла Лебедева
Жителю Сыктывкара, который произвел выстрел с балкона и случайно ранил своего знакомого, назначен штраф.
Инцидент произошел в марте 2024 года в селе Выльгорт, где мужчина пришел в гости к другу, проживающему на пятом этаже местного общежития.
Как сообщает пресс-служба судов Коми, во время визита между друзьями завязался разговор, в ходе которого хозяин квартиры показал свое спортивное пневматическое оружие. Это вдохновило гостя на идею пострелять по мишеням, которые один из присутствующих пошел установить в близлежащем овраге.
Однако, когда сыктывкарец находился на балконе, он решил произвести выстрел и неудачно попал в своего знакомого, который в тот момент находился в овраге. В результате несчастного случая пострадавший получил сквозное ранение мягких тканей правого бедра.
На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину в произошедшем, указав, что выстрел был сделан по неосторожности и без какого-либо умысла на причинение вреда. В ходе рассмотрения дела мировой судья учел все обстоятельства происшествия, а также отсутствие у подсудимого отягчающих обстоятельств и его имущественное положение.
В итоге размер штрафа был уменьшен с первоначальных 40 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. При этом оружие не было конфисковано, поскольку его принадлежность подсудимому не была установлена. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.