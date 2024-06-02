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В Усть-Цилемском районе есть вероятность подтопления домов в трех населенных пунктах

В Усть-Цилемском районе есть вероятность подтопления домов в трех населенных пунктахpixabay.com

Из-за образования ледяных заторов на реке Печора ниже гидропоста Ермицы наблюдается критическое увеличение уровня воды, превышающее неблагоприятную отметку в 1030 сантиметров.

В результате этого в населённых пунктах село Ермица, деревня Лёждуг и посёлок Харьяга возникает угроза подтопления жилых зданий.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Коми предоставляет рекомендации для населения, призывая к повышенному вниманию и осторожности. Важно регулярно следить за сообщениями о половодье через средства массовой информации и социальные сети.

При ухудшении ситуации рекомендуется:

  • Незамедлительно отключить электричество, воду и газ, а также погасить огонь в печах.
  • Переместить ценные вещи, мебель на верхние этажи или чердак.
  • Закрыть окна и двери, при необходимости укрепить их досками.
  • Освободить животных, чтобы они могли спастись.
  • Перенести дрова и предметы, которые могут уплыть, в защищённые помещения.
  • Очистить подвалы от предметов, которые могут быть повреждены водой.
  • Подготовиться к возможной эвакуации, вывести сельскохозяйственную и другую технику из зоны возможного подтопления.

Если вода начнет быстро подниматься:

  • Используйте доступные материалы (лодки, пустые бочки, бревна, камеры и другие подручные средства) для создания временных плавательных средств.
  • До прибытия спасательных служб старайтесь находиться на верхних этажах, чердаках или крышах.
  • Для привлечения внимания спасателей используйте флаги или свет фонаря.

Напоминание для жителей:

  • В случае любой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону "01" с городских телефонов или "101" и "112" с мобильных устройств.
  • В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно работает телефон доверия, номер которого: 8(8212) 29-99-99.

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