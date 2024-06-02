В Усть-Цилемском районе есть вероятность подтопления домов в трех населенных пунктах

В результате этого в населённых пунктах село Ермица, деревня Лёждуг и посёлок Харьяга возникает угроза подтопления жилых зданий.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Коми предоставляет рекомендации для населения, призывая к повышенному вниманию и осторожности. Важно регулярно следить за сообщениями о половодье через средства массовой информации и социальные сети.