В Усть-Цилемском районе есть вероятность подтопления домов в трех населенных пунктах
- 13:00 2 июня
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- Белла Лебедева
pixabay.com
Из-за образования ледяных заторов на реке Печора ниже гидропоста Ермицы наблюдается критическое увеличение уровня воды, превышающее неблагоприятную отметку в 1030 сантиметров.
В результате этого в населённых пунктах село Ермица, деревня Лёждуг и посёлок Харьяга возникает угроза подтопления жилых зданий.
В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Коми предоставляет рекомендации для населения, призывая к повышенному вниманию и осторожности. Важно регулярно следить за сообщениями о половодье через средства массовой информации и социальные сети.
При ухудшении ситуации рекомендуется:
- Незамедлительно отключить электричество, воду и газ, а также погасить огонь в печах.
- Переместить ценные вещи, мебель на верхние этажи или чердак.
- Закрыть окна и двери, при необходимости укрепить их досками.
- Освободить животных, чтобы они могли спастись.
- Перенести дрова и предметы, которые могут уплыть, в защищённые помещения.
- Очистить подвалы от предметов, которые могут быть повреждены водой.
- Подготовиться к возможной эвакуации, вывести сельскохозяйственную и другую технику из зоны возможного подтопления.
Если вода начнет быстро подниматься:
- Используйте доступные материалы (лодки, пустые бочки, бревна, камеры и другие подручные средства) для создания временных плавательных средств.
- До прибытия спасательных служб старайтесь находиться на верхних этажах, чердаках или крышах.
- Для привлечения внимания спасателей используйте флаги или свет фонаря.
Напоминание для жителей:
- В случае любой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону "01" с городских телефонов или "101" и "112" с мобильных устройств.
- В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно работает телефон доверия, номер которого: 8(8212) 29-99-99.