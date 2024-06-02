В Коми на этой неделе ожидается облачная погода с дождями
- 12:00 2 июня
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- Белла Лебедева
Эти изменения включают в себя перестройку синоптических процессов, что повлияет на погодные условия по всей территории.
С наступлением лета в Коми ожидаются значительные изменения температуры, как сообщает Центр гидрометеорологической службы Коми.
В ближайшие выходные, особенно на юго-западе республики, ожидается значительное повышение температуры воздуха, которое достигнет +23...+28 °C. В течение недели тепловой фронт распространится на большую часть республики, где температура воздуха будет колебаться между +12...+17 °C. На крайнем северо-востоке республики температура останется значительно ниже, в пределах от 0 до +5 °C.
Под воздействием повышенного атмосферного давления осадки будут незначительными. Ожидается, что в отдельных центральных и южных районах в воскресенье возможны кратковременные дожди.
В течение недели атмосферные условия изменятся, поскольку солнечный антициклон сменится циклоном, приходящим с запада. Это приведёт к увеличению облачности и частым кратковременным дождям, при этом не исключены и грозы. Температура воздуха в дневное время сохранится в пределах летних +22...+27 °C, а ночью опустится до +8...+13 °C. В дождливую погоду днём температура может снижаться до +13...+18 °C.
Также стоит отметить, что в районах Заполярья погода будет заметно отличаться: ночные температуры могут опускаться до -6 °C, а днем воздух прогреется только до +5...+7 °C.