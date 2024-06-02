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Житель поселка Черный Яр по приговору суда лишился автомобиля

Житель поселка Черный Яр по приговору суда лишился автомобиляфото редакции

Это уголовное дело было поддержано государственным обвинением, представленным прокуратурой Усть-Вымского района.

Усть-Вымский районный суд вынес приговор 53-летнему мужчине из посёлка Черный Яр, который признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что является нарушением части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Рассмотрение дела показало, что в июне 2023 года данный житель уже был административно наказан за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в соответствии с частью 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За это ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на полтора года. Однако это наказание не стало для него уроком.

В конце октября 2023 года, уже будучи лишённым водительских прав, мужчина снова сел за руль своего автомобиля "Шевроле Ланос" и потерял управление, в результате чего съехал в кювет вблизи деревни Тыдор в Усть-Вымском районе. Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, прибывшие на место происшествия, провели освидетельствование водителя и подтвердили его состояние алкогольного опьянения.

В итоге суд, приняв во внимание доводы обвинения, назначил жителю Черного Яра наказание в виде 300 часов обязательных работ и лишение права управления транспортными средствами на срок два года и шесть месяцев. Кроме того, автомобиль, оценённый рыночной стоимостью в 150 тысяч рублей, был конфискован в пользу государства.

Отметим, что вынесенный судом приговор ещё не вступил в законную силу. Расследование уголовного дела проводилось ОМВД России по Усть-Вымскому району.

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