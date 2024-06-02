В Коми 2 июня ожидается до +29°С

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2 июня в республике ожидается переменная облачность, как сообщает Коми Центр по гидрометеорологии. В различных частях региона прогнозируются кратковременные осадки. Ночью в отдельных местах возможен непродолжительный дождь, а на севере республики он может смениться снегом. Днем в некоторых районах также пройдут кратковременные дожди, причем в центральных районах возможны ливни. В отдельных местах не исключены грозы.

Ветер ночью и днем будет дуть с северо-запада, сменяясь на восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Однако во время грозы скорость ветра может значительно увеличиться: ночью до 14 метров в секунду, а днем — до 17-22 метров в секунду.

Что касается температурных условий, то они будут различаться в зависимости от региона. В северных районах ночные температуры составят от +2 до +7 градусов Цельсия, на северо-востоке от -4 до +1 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +7...+12 градусов, а на крайнем северо-востоке ожидается от -1 до +4 градусов. В южных районах ночью температура будет в пределах +9...+14 градусов, на юго-востоке от +4 до +9 градусов, а дневные значения могут достигать +24...+29 градусов, местами ожидаются +14...+19 градусов.