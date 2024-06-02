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Жители Коми смогут узнать, насколько хорошо управляют семейным бюджетом

Жители Коми смогут узнать, насколько хорошо управляют семейным бюджетомфото редакции

Тест предназначен для проверки умения управлять семейным бюджетом и доступен для всех желающих на портале моифинансы.рф.

Министерство финансов России, в рамках Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы", представляет уникальный тест, разработанный Дирекцией финансовой грамотности НИФИ. Ссылка для доступа к тесту: https://clck.ru/3Aw6PH.

Этот тест предлагает пользователям оценить свои способности в области финансового планирования. По словам разработчиков, хорошо организованный семейный бюджет означает, что вы осведомлены о своих расходах, умеете распределять средства таким образом, чтобы избежать финансовых споров в семье и не ощущать нехватку денег в конце месяца. Важно подчеркнуть, что навыки управления бюджетом не являются врожденными и могут быть развиты любым человеком.

Прохождение теста состоит из десяти заданий и займет примерно семь минут. Результаты тестирования будут учтены в качестве вклада республики в общероссийскую эстафету.

"Мои финансы" — это масштабный проект, направленный на повышение финансовой грамотности среди россиян всех возрастных категорий. В рамках этой инициативы проводится серия образовательных мероприятий, покрывающих различные аспекты финансовой дисциплины. Первый этап эстафеты посвящен именно управлению семейным бюджетом. Информация о предстоящих событиях и анонсы основных мероприятий регулярно обновляются на официальном портале и в социальных сетях. В Республике Коми мероприятия в рамках эстафеты координируются Региональным центром повышения финансовой грамотности, подробности о которых можно найти в разделе "Календарь" на портале финансовой грамотности.

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