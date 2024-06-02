Жители Коми смогут узнать, насколько хорошо управляют семейным бюджетом

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Тест предназначен для проверки умения управлять семейным бюджетом и доступен для всех желающих на портале моифинансы.рф. Министерство финансов России, в рамках Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы", представляет уникальный тест, разработанный Дирекцией финансовой грамотности НИФИ. Ссылка для доступа к тесту: https://clck.ru/3Aw6PH.

Этот тест предлагает пользователям оценить свои способности в области финансового планирования. По словам разработчиков, хорошо организованный семейный бюджет означает, что вы осведомлены о своих расходах, умеете распределять средства таким образом, чтобы избежать финансовых споров в семье и не ощущать нехватку денег в конце месяца. Важно подчеркнуть, что навыки управления бюджетом не являются врожденными и могут быть развиты любым человеком.

Прохождение теста состоит из десяти заданий и займет примерно семь минут. Результаты тестирования будут учтены в качестве вклада республики в общероссийскую эстафету.