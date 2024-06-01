В Коми нагрянут грозы
- 19:15 1 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
На севере Коми пройдёт дождь со снегом. Также в регионе будут грозы. О погоде сообщает ЦГМС Республики.
2 июня 2024 года в центральных районах Коми ожидается кратковременный дождь, местами пройдёт ливень. В некоторых местах начнётся гроза, во время которой ветер будет достигать скорости в 14 метров в секунду ночью, а днём 17-22 м/с. На крайнем северо-востоке региона столбик термометра остановится на отметке -1…+4 градуса в ночное время. На юго-востоке Коми днём +24...+29°С.
Сыктывкарцев 2 июня ждёт переменный ветер 3-5 м/с. Днём температура поднимется до +27...+29°С, ночью +11...+13 градусов. В Троицко-Печорске пройдёт гроза. Ухтинцев также ждёт непогода и дождь. В Объячево +28...+30 °C, без осадков.