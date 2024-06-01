В Коми нагрянут грозы

На севере Коми пройдёт дождь со снегом. Также в регионе будут грозы. О погоде сообщает ЦГМС Республики.

2 июня 2024 года в центральных районах Коми ожидается кратковременный дождь, местами пройдёт ливень. В некоторых местах начнётся гроза, во время которой ветер будет достигать скорости в 14 метров в секунду ночью, а днём 17-22 м/с. На крайнем северо-востоке региона столбик термометра остановится на отметке -1…+4 градуса в ночное время. На юго-востоке Коми днём +24...+29°С.