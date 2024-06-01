В Коми за неделю в двух дома прошёл капремонт

В двух домах Коми прошли работы по капремонту. Об этом сообщает Минстрой региона.

На прошедшей неделе в Коми были выполнены работы по реконструкции в двух жилых домах. В поселке Войвож, на улице Кирова, дом 8, успешно завершились проекты по обновлению инженерных систем холодного водоснабжения и электроснабжения. В рамках обновления электроснабжения были произведены замена этажных электрощитов с автоматическими выключателями, замена кабельных линий, а также замена осветительных приборов в местах общего пользования и установка системы защитной заземления. В ходе реконструкции холодного водоснабжения была выполнена замена старых стальных труб на полипропиленовые трубопроводы.