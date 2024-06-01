В Сыктывкаре продолжаются дорожные работы

Подъезд к кладбищу в Верхнем Чове отремонтировали больше, чем наполовину. О том сколько работ уже проделано на дорогах Сыктывкара, сообщает “Дорожное хозяйство” города.

“Дорожное хозяйство” Сыктывкара подвело итоги работ. На 31 мая 2024 года процент выполнения ремонта на дорогах города варьирует от 0 до 65 процентов.