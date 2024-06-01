В Сыктывкаре продолжаются дорожные работы
- 16:30 1 июня
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- Анастасия Амелькина
Подъезд к кладбищу в Верхнем Чове отремонтировали больше, чем наполовину. О том сколько работ уже проделано на дорогах Сыктывкара, сообщает “Дорожное хозяйство” города.
“Дорожное хозяйство” Сыктывкара подвело итоги работ. На 31 мая 2024 года процент выполнения ремонта на дорогах города варьирует от 0 до 65 процентов.
На Крутой улице готово 5% от общего плана. На улице Ломоносова от Трудовой до Кузнечной работы выполнены на 12 процентов. На 65% готова автодорога подъезд к кладбищу посёлка Верхний Чов. На месте стоит ремонт на улице Морозова возле автовокзала, улице Первомайской от Куратова до Красноармейской, а также на Коммунистической улице от Октябрьского проспекта до улицы Морозова. На всех названных участках прогресса пока нет и объём равняется 0%.