На День защиты детей сыктывкарские школьники получили путёвки в лагеря

Сыктывкарские дети получили путёвки в лагеря с дневным прибыванием. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал мэр города Владимир Голдин.

Во время празднования в Кировском парке Дня защиты детей ребятам вручили путёвки в летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. В 2024 году свыше 60 городских пришкольных лагерей, лагерей труда и отдыха смогут принять к себе сыктывкарских школьников. Это хорошая возможность не только отдохнуть, но и провести время с пользой.