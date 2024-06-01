На День защиты детей сыктывкарские школьники получили путёвки в лагеря
- 16:45 1 июня
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- Анастасия Амелькина
Сыктывкарские дети получили путёвки в лагеря с дневным прибыванием. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал мэр города Владимир Голдин.
Во время празднования в Кировском парке Дня защиты детей ребятам вручили путёвки в летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. В 2024 году свыше 60 городских пришкольных лагерей, лагерей труда и отдыха смогут принять к себе сыктывкарских школьников. Это хорошая возможность не только отдохнуть, но и провести время с пользой.
1 июня в парке имени С.М. Кирова организовали концерт и проходит работа разных площадок, игротек, конкурсов и мастер-классов. Помимо этого в столице Коми мероприятия проходят в Мичуринском парке, “Строителе”, а также Эжве и других пригородных посёлках Сыктывкара.