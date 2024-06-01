В Сыктывкаре ребёнок на велосипеде попал под колёса иномарки

В Сыктывкаре юный велосипедист попал под колёса иномарки и получил ушиб. Это произошло на дворовой территории. Об этом сообщает УГИБДД региона.

31 мая 2024 года около 19:45 в столице Коми произошло ДТП. Nissan Leaf под управлением мужчины 1981 года рождения ехал по территории дома №1/3 улицы Димитрова. Под колёса иномарки на пешеходном переходе попал ребёнок. Мальчик 2013 года рождения двигался по велепешеходной дорожке, но не сошёл с двухколёсного транспорта во время пересечения проезжей части.