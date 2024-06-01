Ухтинец проигнорировал знак "Обгон запрещен" и врезался в ГАЗ
- 13:00 1 июня
- 16+
- Анастасия Амелькина
В Ухте мотоциклист проигнорировал знак “Обгон запрещен” и врезался в фургон. Байкера увезли на машине скорой помощи. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
31 мая около шести часов вечера на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошло ДТП. Ухтинец 1978 года рождения за рулём мотоцикла Suzuki ехал в сторону столицы Коми. На 34 километре дороги мужчина пренебрег дорожным знаком 3.20 “Обгон запрещен”. Он выехал на встречную полосу, где врезался в “ГАЗ-330210”. Фургон в это время двигался впереди мотоцикла и начал поворачивать налево.
Байкера увезли в больницу с ушибом в области плеча правой руки, сотрясение мозга, черепно-мозговой травмой и закрытым переломом пальца на левой руке. От более тяжких травм мужчину уберёг мотошлем. За рулём житель Ухты с 2002 года.