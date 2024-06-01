В Коми машина без номеров улетела в кювет

В Усть-Куломском районе ранним утром произошло ДТП. Машина без номеров улетела в кювет. Есть пострадавший. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

31 мая 2024 года около пяти часов утра на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск произошла авария. На 236 километре трассы водитель Daewoo Nexia 2003 года рождения не справился с управлением. Автомобиль ехал в сторону Помоздино и улетел в кювет.