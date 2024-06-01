В Коми машина без номеров улетела в кювет
- 1 июня 12:00
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Усть-Куломском районе ранним утром произошло ДТП. Машина без номеров улетела в кювет. Есть пострадавший. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
31 мая 2024 года около пяти часов утра на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск произошла авария. На 236 километре трассы водитель Daewoo Nexia 2003 года рождения не справился с управлением. Автомобиль ехал в сторону Помоздино и улетел в кювет.
Пассажира “Деу” 2006 года рождения после случившегося увезли в больницу с травмой нижнего грудного отдела позвоночника. Во время ДТП юноша был пристёгнут ремнями безопасности, что уберегло его от более тяжких травм.
21-летний водитель прав не имеет и никогда не получал. Также известно, что автомобиль был без государственных регистрационных знаков.