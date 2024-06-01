Размер небольшой, но хоть так: эту сумму зачислят всем до единого пенсионерам с 1 июня

Для российских пенсионеров наступает приятное время, ведь уже в марте многие из них начнут получать дополнительные денежные выплаты.

Людям, которые отработали не менее 20 лет в одном регионе, будет доступна новая льгота - звание "Ветеран труда". Это право распространяется даже на работающих пенсионеров. Чтобы получить это звание, необходимо подтвердить свой стаж работы в регионе проживания. В Санкт-Петербурге и Москве достаточно 20 лет работы, при условии, что у мужчин общий стаж составляет 45 лет, а у женщин - 40 лет. В Нижегородской области требуется 20 лет работы у женщин и 25 лет у мужчин, а общий стаж должен быть соответственно 35 и 40 лет.