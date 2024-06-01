Размер небольшой, но хоть так: эту сумму зачислят всем до единого пенсионерам с 1 июня
- 09:40 1 июня
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- Служба новостей
Для российских пенсионеров наступает приятное время, ведь уже в марте многие из них начнут получать дополнительные денежные выплаты.
Людям, которые отработали не менее 20 лет в одном регионе, будет доступна новая льгота - звание "Ветеран труда". Это право распространяется даже на работающих пенсионеров. Чтобы получить это звание, необходимо подтвердить свой стаж работы в регионе проживания. В Санкт-Петербурге и Москве достаточно 20 лет работы, при условии, что у мужчин общий стаж составляет 45 лет, а у женщин - 40 лет. В Нижегородской области требуется 20 лет работы у женщин и 25 лет у мужчин, а общий стаж должен быть соответственно 35 и 40 лет.
Получение звания "Ветеран труда" дает право на дополнительную ежемесячную выплату. В Москве и Санкт-Петербурге эта выплата составляет более тысячи рублей, а в Нижегородской области - более 700 рублей. Эта выплата гарантирована всем пенсионерам, независимо от их трудового статуса. В отличие от остальной страны, где для получения звания "Ветеран труда" требуются дополнительные критерии, такие как награды и грамоты от ведомств, во многих регионах достаточно лишь подтверждения стажа работы, пишет ngnovoros.ru.