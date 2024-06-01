В Коми за неделю подорожали бананы и яблоки

В Коми за неделю подорожала греча, капуста, морковь и яблоки. О том как ещё изменились цены на продукты и непродовольственные товары, сообщает Комистат.

С 21 по 27 мая в столице Республики, Ухте и Воркуте прошла регистрация стоимости важных товаров и услуг. Было зафиксировано снижение цен на пшеничную муку и куриные яйца. При этом крупа гречневая подорожала за неделю на 8,2 процента. Также увеличилась стоимость овощных консерв для детского питания и черного байхового чая.