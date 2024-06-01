Культурная афиша: как можно провести День защиты детей в Коми

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Детские спектакли, интерактивные площадки и развлекательные программы. Минкульт региона рассказал о том, как пройдёт День защиты детей в Коми. 1 июня 2024 года в разных учреждениях Коми пройдут мероприятия, посвящённые Дню защиты детей. Перед посещением рекомендуется уточнить информацию у организаторов.

В Национальная галерее Коми будет детский фестиваль «Гамма красок» (0+). Гостям предлагают поучаствовать в мастер-классах, родительских лекториях, интерактивных площадках и других событиях. Также участников ждут яркие фотозоны, общение и веселье.

1 и 6 июня в Национальной музее Республики Коми (Литературный музей И.А. Куратова) пройдёт интерактивная программа ко Дню защиты детей «Там на неведомых дорожках» (0+). Праздник погрузит детей в мир сказок Александра Сергеевича Пушкина. Каждый ребенок пройдет волшебное путешествие с любимыми героями. А с 4 по 16 июня (по предварительной записи) состоится музейный праздник «Сказки Кота Ученого» (6+). Событие посвящено Дню защиты детей и Пушкинскому дню в России. Кот Ученый пригласит детей в сказочную историю, полную ярких впечатлений.

Национальная библиотека Республики Коми 1 июня приглашает ребят на площадку библиотеки на Общегородском детском празднике «Счастливое детство» (ул. Димитрова 1\3). На празднике учреждение откроет Летний читальный зал, а также проведет мероприятия на площадке «Книжная радуга детства». Гости площадки смогут принять участие в конкурсах, викторинах, разнообразных познавательных мероприятиях. Самые активные ребята получат призы от библиотекарей. 4 июня в честь Международного дня защиты детей Национальная библиотека откроет новый сезон летнего НЕкафе «Книжный дворик на Советской».

Молодежная библиотека Коми откроет программу «Настройся на лето» (12+). Библиотекари приглашают детей принять участие в веселых игровых активностях, пообщаться и провести время с пользой в первый летний день.

Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака приглашает детей на площадку в рамках фестиваля «Гамма красок» в Национальной галерее. Интерактивная площадка Маршаковки приглашает гостей поучаствовать в мастер-классах, викторинах и играх, а также посетить книжные выставки.

В специальной библиотеке для слепых им. Луи Брайля 1 июня пройдёт событие «Пусть детство звонкое смеётся» (6+). Команда библиотеки приглашает участников на литературно-игровую программу, посвящённую Международному дню защиты детей.

1,2 июня спектакль «Золушка» пройдёт в Воркутинском драматическом театре имени Б.А. Мордвинова Зрители увидят сказку по пьесе Евгения Шварца, где, кроме героев истории про Золушку, нашлось место и Мальчику-с-пальчик, и Красной Шапочке, и другим интересным персонажам. Это история об искренности, чистых чувствах, доброте, благодарности, чести и волшебстве любви.

Центр культурных инициатив «Югор» проведёт программу ко Дню защиты детей (6+). Участников ждут увлекательные мастер-классы в разных направлениях – создание арт-объекта из гипса, изготовление закладки для книги, написание картины в технике «пуантилизм». Также гости учреждения узнают, что такое «соцарт».

Национальный музыкально-драматический театр Коми выступит площадкой проведения Гала-концерта XI Межрегионального детского фестиваля-конкурса «Венок дружбы». На концерте выступят победители и призёры фестиваля-конкурса, которые представят свои лучшие номера. Вас ждёт яркая и насыщенная программа от юных дарований.

Академический театр драмы имени В. Савина сыграет спектакль «Долина фей. Весна». Интерактивная постановка для самых маленьких зрителей пригласит в удивительный мир фей, расскажет о природе и приходе весны. В день праздника театр проведет два показа.

Коми республиканская академическая филармония даст отчетный концерт детских творческих коллективов филармонии. Большим красочным концертом воспитанники Детской эстрадной студии «Тоника» и Национальной студии при Государственном ансамбле «Асъя кыа» продемонстрируют все свое мастерство и успехи, достигнутые за время обучения. Зрители увидят и услышат премьерные номера и лучшие постановки коллективов, отмеченные на различных конкурсах и полюбившиеся публике.

Национальный архив Республики Коми приглашает на насыщенную программу, в рамках которой расскажет о направлениях архивной работы, проведет занимательные игры, познакомит с особенностями архитектуры Сыктывкара 1960-1980 годов. Участников мероприятия ждут маленькие призы.

В Государственном театре кукол Республики Коми 1 июня пройдёт празднование Дня защиты детей и показ спектакля «Мойдодыр» (0+). Праздничная программа пройдет в фойе театра перед спектаклем. Спектакль «Мойдодыр» по одноименному произведению гения детской литературы наполнен юмором, фантастическими превращениями, погонями, забавными танцами, песнями и победой чистоты. Зрители примут участие в забавных и поучительных приключениях маленького мальчика.