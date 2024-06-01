Синоптики рассказали о погоде в Коми на 1 июня
- 07:30 1 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Воркуте всё ещё бушует метель, а вот юго-запад Коми накроет гроза. Об этом сообщает ЦГМС региона.
1 июня в Республике температурная амплитуда будет в 32 градуса. На юго-западе Коми днём будет до +27°С и гроза, тем временем в северных районах +12...+17 градусов, а ночью 0...-5°С. Утром и ночью в отдельных районах туман. Ветер поднимется северо-западный 4-9 м/с, а во время непогоды порывы будут достигать 14 м/с.
Холоднее всего 1 июня 2024 года будет воркутинцам. Там пройдёт небольшой снег и метель, порывы ветра ночью и утром будут 15-20 м/с. В столице региона в этот день столбик термометра поднимется до отметки +23...+25 градуса, хотя к ночи упадёт до +4...+6°С. Ухтинцев слабый северо-западный ветер с переходом на западный и +19...+21 °C.