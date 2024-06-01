Синоптики рассказали о погоде в Коми на 1 июня

В Воркуте всё ещё бушует метель, а вот юго-запад Коми накроет гроза. Об этом сообщает ЦГМС региона.

1 июня в Республике температурная амплитуда будет в 32 градуса. На юго-западе Коми днём будет до +27°С и гроза, тем временем в северных районах +12...+17 градусов, а ночью 0...-5°С. Утром и ночью в отдельных районах туман. Ветер поднимется северо-западный 4-9 м/с, а во время непогоды порывы будут достигать 14 м/с.