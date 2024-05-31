Сварщики попали в список самых дефицитных работников в России и Коми

31 мая в нашей стране отмечают День сварщика

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru решили проанализировать спрос на сварщиков к их профессиональному празднику и узнать, сколько они могут зарабатывать. По итогам мая 2024 года сварщики вошли в топ-15 самых дефицитных специалистов в стране, приходится всего 2,2 резюме на одну вакансию (принято считать нормой 4 резюме на вакансию). В Коми нехватка специалистов тоже выше среднего - 3,3 резюме на каждую вакансию, что также свидетельствует о недостатке кадров.



За прошлые пять месяцев в этом году работодатели в России разместили 39,6 тысячи вакансий для сварщиков, что на 22% больше, чем в прошлом году. В Коми спрос на сварщиков вырос на 52% по сравнению с предыдущим годом (местные компании искали более 200 новых специалистов с начала года).



Важно отметить, что сварщики очень востребованы на "вахтах", вместе с водителями, машинистами и разнорабочими. В 41% всех предложений о работе для сварщиков предполагается работа в режиме "вахты", и чаще всего это предложение приходит от компаний, занимающихся строительством и тяжелым машиностроением.



Наиболее высокие зарплаты для сварщиков сейчас предлагают работодатели из ЯНАО (в среднем 180 тысячи рублей), Республики Саха / Якутия (159,7 тысячи рублей), Курганской области (149,6 тысячи рублей), ХМАО - Югры (149,5 тысячи рублей) и Республики Башкортостан (145,4 тысячи рублей). В Коми сварщики могут рассчитывать на зарплату в среднем 120 тысяч рублей, что на 20 тысяч больше, чем в прошлом году.