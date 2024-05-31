В Прилузье обязали отремонтировать одну из дорог в райцентре

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В ходе осмотра подтвердились многочисленные выбоины и просадок Прокуратура Прилузского района провела проверку состояния автомобильной дороги в переулке Речном села Объячево после жалобы местного жителя на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.

На основании результатов проверки прокуратура внесла представление руководителю администрации района с требованием устранить выявленные нарушения. Хотя администрация согласилась с требованиями прокуратуры, она не приняла мер к устранению дефектов дороги, что привело к подаче административного иска в суд.