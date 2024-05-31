Должник из Сыктывдина не сумел обжаловать приговор в суде
- 18:15 31 мая
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- Белла Лебедева
Суд первой инстанции признал мужчину виновным в неуплате долга в размере 6,8 миллиона рублей, который был наложен Арбитражным судом Коми в 2019 году.
Верховный суд Республики Коми подтвердил приговор в отношении жителя деревни Шиладор Сыктывдинского района, который ранее был осужден за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
По данным следствия, в 2016 году подсудимый, будучи предпринимателем, заключил договор на заготовку леса на сумму почти 11 миллионов рублей, из которых оплачена была только часть. После судебного решения о взыскании с него долга и пени, мужчина продолжил совершать крупные финансовые операции, в том числе продал квартиру за 3,5 миллиона рублей, что указывало на его способность погасить задолженность хотя бы частично.
Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Однако защита обжаловала это решение, требуя его пересмотра. Несмотря на это, Верховный суд Республики Коми поддержал позицию прокуратуры и оставил приговор без изменений, отклонив апелляционную жалобу.