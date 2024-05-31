Должник из Сыктывдина не сумел обжаловать приговор в суде

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в неуплате долга в размере 6,8 миллиона рублей, который был наложен Арбитражным судом Коми в 2019 году.

Верховный суд Республики Коми подтвердил приговор в отношении жителя деревни Шиладор Сыктывдинского района, который ранее был осужден за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.