Участок трассы Ухта - Троицко-Печорск приведут в нормативное состояние

Это решение последовало после того, как прокуратура обратилась в суд с требованием признать незаконным бездействие управления по обслуживанию данного участка дороги.

Управление автомобильных дорог Республики Коми получило официальное предписание суда о необходимости довести участок автодороги Ухта - Троицко-Печорск до соответствия с государственными стандартами (ГОСТ), согласно информации пресс-службы судов Коми.