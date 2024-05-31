Участок трассы Ухта - Троицко-Печорск приведут в нормативное состояние
- 17:16 31 мая
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- Белла Лебедева
Это решение последовало после того, как прокуратура обратилась в суд с требованием признать незаконным бездействие управления по обслуживанию данного участка дороги.
Управление автомобильных дорог Республики Коми получило официальное предписание суда о необходимости довести участок автодороги Ухта - Троицко-Печорск до соответствия с государственными стандартами (ГОСТ), согласно информации пресс-службы судов Коми.
В сентябре 2023 года была проведена межведомственная проверка участка дороги с 139 по 144 километр, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения, включая наличие выбоин и ям, а также растительность на обочинах. Несмотря на то, что некоторые недостатки были устранены после проверки, остается ряд серьезных проблем, которые требуют немедленного решения.
Суд обязал Управтодор Коми восстановить дорогу в соответствии с нормативами в течение трех месяцев после вступления решения в законную силу. Ответственность за проведение ремонтных работ возложена на подрядную организацию, которая должна приступить к работам после включения данного участка в план ремонтных мероприятий Минстроем РК. Отсутствие доказательств о проведении необходимых ремонтных работ на данный момент вызывает опасения относительно безопасности данного участка дороги.