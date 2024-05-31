Аграрии Коми ведут подготовку к яровому севу
- 16:30 31 мая
- 0+
- Белла Лебедева
В случае неблагоприятных условий сроки могут быть продлены до 27 июня.
Министерство сельского хозяйства Республики Коми выразило обеспокоенность по поводу возможных рисков в проведении весенне-полевых и кормозаготовительных работ из-за нестабильных погодных условий в регионе. В связи с аномально холодной погодой в мае, начало аграрных работ по всей территории республики отложено на 15-20 дней.
В южных районах Коми планируется провести яровой сев на площади 2,5 тысячи гектаров. Если погода будет благоприятствовать, завершение весенних полевых работ ожидается к 13 июня. В
Центральные районы республики нацелены на обработку 4,3 тысяч гектаров. При хороших погодных условиях работы планируют закончить к 16 июня, а при ухудшении погоды - не ранее 30 июня.
На севере Коми яровой сев займет 347 гектаров. Старт весенне-полевых работ запланирован на вторую декаду июня, с возможным завершением к 7 июля при сложных погодных условиях.
Также сообщается о планах по высадке картофеля в центральных районах с 1 по 15 июня и в северных районах с 10 по 25 июня. Завершение работ по высадке капусты в агрохозяйствах предвидится к 3 июня.