Аграрии Коми ведут подготовку к яровому севу

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В случае неблагоприятных условий сроки могут быть продлены до 27 июня. Министерство сельского хозяйства Республики Коми выразило обеспокоенность по поводу возможных рисков в проведении весенне-полевых и кормозаготовительных работ из-за нестабильных погодных условий в регионе. В связи с аномально холодной погодой в мае, начало аграрных работ по всей территории республики отложено на 15-20 дней.

В южных районах Коми планируется провести яровой сев на площади 2,5 тысячи гектаров. Если погода будет благоприятствовать, завершение весенних полевых работ ожидается к 13 июня. В

Центральные районы республики нацелены на обработку 4,3 тысяч гектаров. При хороших погодных условиях работы планируют закончить к 16 июня, а при ухудшении погоды - не ранее 30 июня.

На севере Коми яровой сев займет 347 гектаров. Старт весенне-полевых работ запланирован на вторую декаду июня, с возможным завершением к 7 июля при сложных погодных условиях.