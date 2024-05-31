В Сыктывкаре задержали 18-летнего юношу, до смерти избившего мужчину
- 15:45 31 мая
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- Белла Лебедева
Решение пока не вступило в законную силу.
Сыктывкарский городской суд принял решение о взятии под стражу Н. Лютоева, обвиняемого в тяжком преступлении по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сообщает пресс-служба суда. Согласно материалам дела, 22 мая текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Лютоев в ночное время во дворе дома на улице Петрозаводской в Сыктывкаре, нанес мужчине не менее 48 ударов по голове и животу, в результате чего потерпевший позже скончался в медицинском учреждении.
На основании характера совершенного деяния и личных данных обвиняемого, который до этого не имел судимостей, суд решил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 июля.
Данный инцидент продолжает расследоваться Следственным отделом по городу Сыктывкару Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми.