В Сыктывкаре задержали 18-летнего юношу, до смерти избившего мужчину

Решение пока не вступило в законную силу.

Сыктывкарский городской суд принял решение о взятии под стражу Н. Лютоева, обвиняемого в тяжком преступлении по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сообщает пресс-служба суда. Согласно материалам дела, 22 мая текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Лютоев в ночное время во дворе дома на улице Петрозаводской в Сыктывкаре, нанес мужчине не менее 48 ударов по голове и животу, в результате чего потерпевший позже скончался в медицинском учреждении.