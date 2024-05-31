За неделю в Коми клещи напали на 219 человек

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В последнюю неделю мая в Коми отмечен рост обращений за медицинской помощью в результате укусов клещей. Согласно еженедельному мониторингу, проводимому Управлением Роспотребнадзора по региону, с 23 по 29 мая зарегистрировано 219 случаев, включая 29 детей.

С начала активного сезона клещей общее число пострадавших достигло 627 человек, из которых 121 — дети. В течение последней недели было проведено 161 исследование клещей, при этом у 5 из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, а у 36 — возбудители иксодового клещевого боррелиоза.