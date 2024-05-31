В Ижемском районе завели уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранцев
- 14:30 31 мая
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- Белла Лебедева
В Ижемском районе возбуждено уголовное дело против жительницы, родившейся в 1974 году, по обвинению в фиктивной регистрации иностранных граждан.
Дознаватель ОМВД России по Ижемскому району инициировал дело на основании статьи 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за фиктивную постановку на учет иностранца по месту пребывания.
Как выяснилось в результате проверочных мероприятий, проведенных участковым уполномоченным полиции, обвиняемая за материальное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире двух граждан Республики Азербайджан. Однако фактически эти лица не проживали по указанному адресу.
На данный момент продолжается дознание по данному делу. МВД по Республике Коми напоминает, что за фиктивную регистрацию иностранных граждан или лиц без гражданства предусмотрены серьезные санкции, включая штрафы до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
Гражданам, которые обладают информацией о нарушениях в сфере миграционного законодательства, рекомендуется обращаться в дежурную часть полиции или звонить по телефону 02 (102).