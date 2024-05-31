В Ижемском районе завели уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранцев

В Ижемском районе возбуждено уголовное дело против жительницы, родившейся в 1974 году, по обвинению в фиктивной регистрации иностранных граждан.

Дознаватель ОМВД России по Ижемскому району инициировал дело на основании статьи 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за фиктивную постановку на учет иностранца по месту пребывания.