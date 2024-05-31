В Сыктывкаре упали тарифы на речные перевозки популярных категорий автомобилей
- 12:15 31 мая
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- Белла Лебедева
В Сыктывкаре приняты меры для облегчения финансового бремени, связанного с ростом тарифов на речные перевозки, особенно касающиеся наиболее популярных категорий автомобилей.
Это решение стало результатом активной работы городского Совета, который ответил на призывы общественности заречных поселков. Инициатива направлена на уменьшение расходов граждан, использовавших речные перевозки для транспортировки своих автомобилей.
Для маршрута между Алёшином и Седкыркещем, стоимость перевозки автомобилей массой до одной тонны установлена на уровне 190 рублей за транспортное средство, что значительно ниже первоначально предложенных 240 рублей.
Автомобилям весом до 1,5 тонн теперь предлагается ставка в 280 рублей вместо ранее предусмотренных 350 рублей. Аналогичные меры предусмотрены для маршрута из Сыктывкара в Трехозёрку через проезд Геологов, где автомобили массой до одной тонны теперь будут перевозиться за 240 рублей, а транспорт до полутора тонн – за 350 рублей, что также является значительным снижением по сравнению с первоначально планируемыми 290 и 440 рублями соответственно.