В Сыктывкаре упали тарифы на речные перевозки популярных категорий автомобилей

В Сыктывкаре приняты меры для облегчения финансового бремени, связанного с ростом тарифов на речные перевозки, особенно касающиеся наиболее популярных категорий автомобилей.

Это решение стало результатом активной работы городского Совета, который ответил на призывы общественности заречных поселков. Инициатива направлена на уменьшение расходов граждан, использовавших речные перевозки для транспортировки своих автомобилей.