На улице Тентюковской сыктывкарцы добровольно переносят заборы

Фото администрации Сыктывкара

О данной мере проинформировали представители городской администрации. В целях предотвращения незаконного захвата территорий, отведенных для общественного пользования, жители Сыктывкара по улице Тентюковской начали переставлять свои заборы на новое место.

Отмечается, что план реконструкции данной улицы, включающий участок от перекрестка с улицей Кутузова до перекрестка с Петрозаводской улицей, предусматривает комплексные работы. В рамках ремонта предполагается осуществление ряда мероприятий: укладка нового асфальта, реконструкция тротуаров, установка современных осветительных систем и обустройство системы для отведения воды. На текущий момент происходит создание проектной и сметной документации, после чего начнется реализация проекта как части национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Перед началом основных строительных работ ведется необходимая подготовка. Ранее по данной улице были выявлены факты незаконного использования территорий, предназначенных для общего пользования.