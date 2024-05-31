Для ремонта моста через Сысолу отремонтируют объездную дорогу
- 10:40 31 мая
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- Белла Лебедева
Он сообщил о масштабных работах по обновлению дорожной инфраструктуры в регионе, которые включают ремонт и строительство мостов и автодорог.
Глава Республики Коми Владимир Уйба поделился планами на ближайшие годы в контексте национального проекта "Безопасные качественные дороги".
В текущем году в рамках проекта предусмотрено приведение в нормативное состояние 12 мостов и 53,8 километра автодорог. Также планируется обустройство 6,4 километра линий наружного освещения и 49 пешеходных переходов. Вдобавок, предусмотрено текущее содержание 4570 километров дорог и 312 мостов, нанесение дорожной разметки и создание 8 шериф-балок в местах, где чаще происходят дорожно-транспортные происшествия.
Особое внимание в своем объявлении глава Коми уделил ремонту моста через реку Сысолу. Он сообщил, что для обеспечения продолжения движения в период ремонтных работ в этом году будет обустроена объездная дорога и установлен наплавной мост. Собственно ремонт моста запланирован на 2025-2026 годы. В 2025 году планируется переустройство мостового полотна, а в 2026 году — ремонт опор и подмостовой зоны моста.
В дополнение к этим мерам, в 2024 году запланировано освещение подъездов к селам Чухлэм и Пезмег, а также участка дороги Сыктывкар – Ухта возле поселка Студенец.