Для ремонта моста через Сысолу отремонтируют объездную дорогу

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Он сообщил о масштабных работах по обновлению дорожной инфраструктуры в регионе, которые включают ремонт и строительство мостов и автодорог. Глава Республики Коми Владимир Уйба поделился планами на ближайшие годы в контексте национального проекта "Безопасные качественные дороги".

В текущем году в рамках проекта предусмотрено приведение в нормативное состояние 12 мостов и 53,8 километра автодорог. Также планируется обустройство 6,4 километра линий наружного освещения и 49 пешеходных переходов. Вдобавок, предусмотрено текущее содержание 4570 километров дорог и 312 мостов, нанесение дорожной разметки и создание 8 шериф-балок в местах, где чаще происходят дорожно-транспортные происшествия.

Особое внимание в своем объявлении глава Коми уделил ремонту моста через реку Сысолу. Он сообщил, что для обеспечения продолжения движения в период ремонтных работ в этом году будет обустроена объездная дорога и установлен наплавной мост. Собственно ремонт моста запланирован на 2025-2026 годы. В 2025 году планируется переустройство мостового полотна, а в 2026 году — ремонт опор и подмостовой зоны моста.