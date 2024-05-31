В Сыктывкаре приставы за три дня доставили на прием алиментщиков
- 09:00 31 мая
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- Белла Лебедева
В последнее время усиливаются меры по обеспечению соблюдения судебных решений относительно алиментных обязательств.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой УФССП Республики Коми, судебные приставы отделения по обеспечению установленного порядка деятельности судов в Сыктывкаре активно принимают меры против должников, игнорирующих требования явки.
За три дня работы были принудительно доставлены шесть человек, не выплачивающих алименты, в возрасте от 30 до 44 лет. Эти лица задолжали своим детям суммы, варьирующиеся от 60 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Среди приведенных должников была одна женщина и пять мужчин.
Не все должники легко соглашаются сотрудничать с органами власти. В одном из случаев, женщина, задолжавшая значительную сумму, более полутора часов разговаривала с приставами через закрытую дверь своего жилища, что привело к составлению протокола по статье 17.8 КоАП РФ за препятствование законной деятельности должностных лиц. В результате ей был назначен штраф.
Интересный момент касается не только тех, кто ведет асоциальный образ жизни или находится без работы. Один из должников, чья задолженность превышает 700 тысяч рублей, был доставлен в отделение судебных приставов прямо с места своей работы.