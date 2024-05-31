В Сыктывкаре приставы за три дня доставили на прием алиментщиков

Фото УФССП по Коми

В последнее время усиливаются меры по обеспечению соблюдения судебных решений относительно алиментных обязательств. Согласно информации, предоставленной пресс-службой УФССП Республики Коми, судебные приставы отделения по обеспечению установленного порядка деятельности судов в Сыктывкаре активно принимают меры против должников, игнорирующих требования явки.

За три дня работы были принудительно доставлены шесть человек, не выплачивающих алименты, в возрасте от 30 до 44 лет. Эти лица задолжали своим детям суммы, варьирующиеся от 60 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Среди приведенных должников была одна женщина и пять мужчин.

Не все должники легко соглашаются сотрудничать с органами власти. В одном из случаев, женщина, задолжавшая значительную сумму, более полутора часов разговаривала с приставами через закрытую дверь своего жилища, что привело к составлению протокола по статье 17.8 КоАП РФ за препятствование законной деятельности должностных лиц. В результате ей был назначен штраф.