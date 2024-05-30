Спасенный полицейским в Коми лосенок погиб

фото из архива Евгения Крылова

Как рассказали на лосеферме в Якше лосенок, которого ранее спас участковый в Сыктывдинском районе погиб. Ранее стало известно, что дачники из Язеля сообщили о нахождении двух лосят без сопровождения взрослой лосихи. После этого местному участковому Евгению Крылову было поручено найти их. Когда полицейский нашел местонахождение, один из лосят уже погиб. Второго мужчина несколько километров нес на руках.

Затем маленького лосенка отправили в этнопарк Ыб, чтобы там он окреп, после чего он бы отправился на лосеферму в Троицко-Печорский район. Несмотря на попытку квалифицированных ветеринаров и специалистов спасти маленького лосенка, выходить его не удалось. На следующий день он погиб.