В Коми с 1 июня в отдельных районах ожидается высокая пожароопасность

С 1 июня 2024 года в некоторых районах Республики Коми, в том числе в центральных и южных регионах, прогнозируется установление четвёртого класса пожароопасности, что соответствует высокому уровню риска.

Ожидаемое повышение пожароопасности основано на прогнозах филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми". Расчёты пожароопасности, выполненные по формуле Нестерова, подтверждают, что индекс в указанных районах превысит установленные пороги для данной категории.