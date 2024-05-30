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В Коми с 1 июня в отдельных районах ожидается высокая пожароопасность

В Коми с 1 июня в отдельных районах ожидается высокая пожароопасностьфото редакции

С 1 июня 2024 года в некоторых районах Республики Коми, в том числе в центральных и южных регионах, прогнозируется установление четвёртого класса пожароопасности, что соответствует высокому уровню риска.

Ожидаемое повышение пожароопасности основано на прогнозах филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми". Расчёты пожароопасности, выполненные по формуле Нестерова, подтверждают, что индекс в указанных районах превысит установленные пороги для данной категории.

К районам, где ожидается высокая пожароопасность, относятся Удорский, Княжпогостский, Корткеросский, Усть-Вымский, Сысольский, Сыктывдинский, город Сыктывкар, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Прилузский и Койгородский.

В связи с угрозой возникновения лесных пожаров Главное управление МЧС России по Республике Коми обращается к жителям с рекомендациями по предотвращению возгораний:

  • Не проводить сжигание сухой растительности и мусора.
  • В случае обнаружения начала пожара немедленно сообщать в службу спасения.
  • Ограничить посещение лесных массивов и въезд в них на транспортных средствах.

Такие меры предосторожности направлены на минимизацию риска возгораний и обеспечение безопасности населения и природы.

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