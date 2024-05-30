В Воркуте за кражу более 7,3 млн рублей у пенсионера перед судом три соцработника

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Об этом сообщила пресс-служба МВД по Коми. В Республике Коми завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении трех женщин, сотрудниц автономной некоммерческой организации, обвиняемых в краже денег у 86-летнего ветерана войны, на общую сумму более 7,3 миллиона рублей.

По данным следствия, социальные работницы в возрасте 63, 57 и 39 лет, закрепленные за пенсионером, с января по июль 2023 года использовали его банковские карты и счета для кражи денег, снимая наличные и совершая покупки в местных торговых точках. Действия злоумышленниц были пресечены благодаря оперативной работе сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по городу Воркута.

В ходе обысков на домах подозреваемых, полиция изъяла мобильные телефоны, часть украденных денег, а также ключи от квартиры потерпевшего. Женщинам предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающего наказание за кражу в особо крупном размере.