В СИЗО-1 Сыктывкара прошел День открытых дверей

В следственном изоляторе СИЗО-1 прошел День открытых дверей, в ходе которого 16 родственников осужденных смогли посетить учреждение и узнать о его внутреннем устройстве и условиях содержания.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Коми, мероприятие было направлено на укрепление связей между осужденными и их семьями.