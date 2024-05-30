В СИЗО-1 Сыктывкара прошел День открытых дверей
- 17:16 30 мая
- 0+
- Белла Лебедева
В следственном изоляторе СИЗО-1 прошел День открытых дверей, в ходе которого 16 родственников осужденных смогли посетить учреждение и узнать о его внутреннем устройстве и условиях содержания.
Как сообщает пресс-служба УФСИН по Коми, мероприятие было направлено на укрепление связей между осужденными и их семьями.
Заместитель начальника СИЗО Сергей Кузнецов лично провел инструктаж для гостей, ознакомив их с правилами поведения в изоляторе, а также организовал экскурсию по учреждению. Родственники посетили рабочие места осужденных в отряде хозяйственного обслуживания, пищеблок и места общего проживания, что позволило им оценить условия, в которых находятся их близкие.
В рамках визита принял участие и иерей Ярослав от Сыктывкарской епархии, который окормляет учреждение. Он провел беседы с осужденными и их семьями, благословил присутствующих и вручил им иконы и молитвословы.
День завершился личным приемом администрации учреждения, где осужденные и их родственники могли высказать свои пожелания и предложения. Кроме того, мероприятие предусматривало возможность для родственников пообщаться с осужденными в неформальной обстановке во время чаепития.