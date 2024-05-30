Из-за пожара в Ухте погиб мужчина

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В Ухте произошла трагедия из-за неосторожного обращения с огнем, которая унесла жизнь мужчины. Согласно информации от Главного управления МЧС по Республике Коми, пожар случился 29 мая в одной из квартир на проспекте Ленина, 59.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения рано утром, и прибывшие на место пожарные обнаружили, что из здания уже самостоятельно эвакуировались 15 жителей. Огонь охватил площадь всего 6 квадратных метров, но это было достаточно для развития пожара, который привел к летальному исходу.

При тушении пламени было обнаружено тело мужчины 1959 года рождения. На ликвидацию возгорания было направлено 9 пожарных и 3 единицы техники. Несмотря на быстрое реагирование и малую площадь пожара, спасти мужчину не удалось.