Женщины с высоким интеллектом отличаются рядом уникальных привычек, которые помогают им добиваться успеха и при этом сохранять гармонию в жизни. Давайте более подробно рассмотрим каждую из этих привычек:

Постоянное саморазвитие. Вы абсолютно правы, что женщины с высоким интеллектом никогда не останавливаются на достигнутом. Они постоянно стремятся к расширению своих знаний и навыков. Чтение, посещение курсов, участие в семинарах - все это является для них неотъемлемой частью жизни. Они понимают, что мир развивается очень быстро, и чтобы быть в курсе последних тенденций, нужно постоянно учиться и совершенствоваться.