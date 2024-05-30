Житель Корткеросского района во время застолья потерял 500 тыс. рублей

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Пострадавший рассказал, что деньги были выручены от продажи квартиры. Пресс-служба МВД по Республике Коми сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с кражей полумиллиона рублей с банковской карты жителя Корткеросского района.

Согласно заявлению мужчины в полицию, накануне происшествия он принимал у себя дома нового знакомого и использовал онлайн-приложение банка для различных платежей, пока они вместе распивали алкоголь. Оставшись один после отхода ко сну, заявитель на следующее утро обнаружил, что счет обнулён.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий полиция быстро установила, кто стоит за преступлением. Задержанным оказался ранее судимый 33-летний житель города Емвы, который признался в том, что, запомнив данные для входа в систему интернет-банкинга, совершил несанкционированный перевод средств на свой счет. Похищенные деньги он потратил на личные нужды, включая покупку обручальных колец.

На основании собранных данных мужчине было предъявлено обвинение по частям "в" и "г" статьи 158 Уголовного кодекса РФ, предусматривающих ответственность за кражу с использованием электронных средств платежа. Фигурант взят под стражу.