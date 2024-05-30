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Житель Корткеросского района во время застолья потерял 500 тыс. рублей

Житель Корткеросского района во время застолья потерял 500 тыс. рублейфото редакции

Пострадавший рассказал, что деньги были выручены от продажи квартиры.

Пресс-служба МВД по Республике Коми сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с кражей полумиллиона рублей с банковской карты жителя Корткеросского района.

Согласно заявлению мужчины в полицию, накануне происшествия он принимал у себя дома нового знакомого и использовал онлайн-приложение банка для различных платежей, пока они вместе распивали алкоголь. Оставшись один после отхода ко сну, заявитель на следующее утро обнаружил, что счет обнулён.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий полиция быстро установила, кто стоит за преступлением. Задержанным оказался ранее судимый 33-летний житель города Емвы, который признался в том, что, запомнив данные для входа в систему интернет-банкинга, совершил несанкционированный перевод средств на свой счет. Похищенные деньги он потратил на личные нужды, включая покупку обручальных колец.

На основании собранных данных мужчине было предъявлено обвинение по частям "в" и "г" статьи 158 Уголовного кодекса РФ, предусматривающих ответственность за кражу с использованием электронных средств платежа. Фигурант взят под стражу.

МВД Коми призывает граждан проявлять осмотрительность в выборе компании и ограничивать употребление алкоголя во избежание подобных инцидентов, подчеркивая, что неосторожность может привести к серьёзным финансовым потерям.

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