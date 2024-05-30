"Будет настоящий потоп": синоптики предрекли бесконечные дожди с 1 июня - тепла не ждите

Фото из архива "Про Города"

Практически во всех основных регионах страны ожидается неустойчивый и изменчивый характер погоды, сообщает progorod62.ru. В центральной России, включая Владимирскую, Московскую, Тульскую и Рязанскую области, прогнозируется преимущественно дождливая погода с резкими перепадами температур.

Аналогичная ситуация ожидается на Северо-Западе, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - возможны резкие колебания температур, усиление ветра и частые обильные осадки.

Южные регионы, такие как Краснодарский край и Ростовская область, также не избегнут погодных сюрпризов - чередование засушливых и жарких периодов с внезапными изменениями погоды. Нестабильная погода с резкими температурными контрастами, сильными ветрами и обильными осадками ожидается в Поволжье, на Урале и в Сибири. Похожая ситуация прогнозируется и на Дальнем Востоке, и на Северном Кавказе.