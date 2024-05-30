"Будет настоящий потоп": синоптики предрекли бесконечные дожди с 1 июня - тепла не ждите
- 19:40 30 мая
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- Служба новостей
Практически во всех основных регионах страны ожидается неустойчивый и изменчивый характер погоды, сообщает progorod62.ru.
В центральной России, включая Владимирскую, Московскую, Тульскую и Рязанскую области, прогнозируется преимущественно дождливая погода с резкими перепадами температур.
Аналогичная ситуация ожидается на Северо-Западе, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - возможны резкие колебания температур, усиление ветра и частые обильные осадки.
Южные регионы, такие как Краснодарский край и Ростовская область, также не избегнут погодных сюрпризов - чередование засушливых и жарких периодов с внезапными изменениями погоды. Нестабильная погода с резкими температурными контрастами, сильными ветрами и обильными осадками ожидается в Поволжье, на Урале и в Сибири. Похожая ситуация прогнозируется и на Дальнем Востоке, и на Северном Кавказе.
Даже в Крыму и Севастополе ожидается неустойчивая погода с перепадами температур и усилением ветра.
В целом, синоптики предсказывают нестабильный и изменчивый характер погоды практически по всей территории России, что потребует от людей гибкости в планировании и внимательного отслеживания прогнозов для комфортного и безопасного летнего отдыха.