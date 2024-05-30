Если дети учатся платно, вас поддержат рублем

Читатели «Про Города» попросили нас выяснить информацию по теме компенсации стоимости обучения детей из многодетных семей в Коми. Эксклюзивный комментарий мы получили для вас в центре соцзащиты населения Сыктывкара.

Напомним: компенсация положена семьям с тремя и более детьми до 23 лет, которые очно учатся платно по образовательным программам среднего профессионального образования.