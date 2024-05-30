Если дети учатся платно, вас поддержат рублем
- 13:40 30 мая
- 6+
- Дарья Шучалина
Читатели «Про Города» попросили нас выяснить информацию по теме компенсации стоимости обучения детей из многодетных семей в Коми. Эксклюзивный комментарий мы получили для вас в центре соцзащиты населения Сыктывкара.
Напомним: компенсация положена семьям с тремя и более детьми до 23 лет, которые очно учатся платно по образовательным программам среднего профессионального образования.
- Компенсация предоставляется до окончания обучения, но не дольше чем до достижения студентом возраста 23 лет, за период обучения с 2023-2024 учебного года, - пояснили нашим читателям в центре. - Компенсация предоставляется однократно в текущем учебном году: 50 процентов от стоимости обучения, но не более 25 тысяч рублей за каждый учебный год.
Обратиться за компенсацией можно не позднее 31 июля текущего учебного года в «Комплексный центр социальной защиты населения» по месту жительства или пребывания.
С собой возьмите заявление; паспорт; договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный с образовательной организацией. А также - документ, подтверждающий оплату стоимости обучения за период не ранее 1 сентября 2023 года. Это может быть кассовый чек, бланк строгой отчетности, первичный учетный документ по учету кассовых операций (квитанция, приходный кассовый ордер), почтовый (телеграфный) перевод или выписка кредитной организации).
Дополнительную консультацию жители столицы Коми могут получить в центре соцзащиты Сыктывкара (ул. Ленина, д. 50; телефон:
301-626).